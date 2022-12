Tras desaparición de menor, orizabeños claman cese a la inseguridad

Luego de que hace cinco días desapareciera la menor Alondra Castillo Ramos, algunas personas que la conocen se han dado a la tarea de repartir copias del boletín que emitió la Comisión Estatal de Búsqueda con las señas de la adolescente, pues no pierden la fe de que pronto aparezca.Algunas mujeres que son madres indicaron que se han sumado a la repartición de esta ficha de búsqueda por si alguien ve a la estudiante, pues ellas tratan de entender el dolor de que un hijo no regrese a casa.Los paterfamilias, quienes pidieron omitir sus generales, confesaron que hay una psicosis debido a que se ha reportado últimamente la desaparición de adolescentes tanto varones como mujeres.Uno de los papás entrevistados señaló que en la escuela de su hijo, la Secundaria Quetzalcóatl, les pidieron tanto en turno matutino como vespertino que vayan por sus hijos todos los días.Y es que es de resaltar que en diferentes redes sociales se ve frecuentemente la publicación de las fichas de búsqueda de los jóvenes que no regresan a casa por diversos motivos.