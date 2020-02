Tras detención de policía por robo, SSP asume control de seguridad en Xico

El regidor primero de Xico, Eduardo Pozos Pérez, confirmó que esta mañana, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal tomaron el control de la seguridad del Municipio.



Lo anterior, se debió a que el fin de semana pasado se realizó la detención de dos personas que habrían participado en un atraco a un negocio de ese Pueblo Mágico, resultando que uno de ellos era elemeto de la Policía Municipal.



"Hace ocho días, el sábado, agarraron a unas personas que robaron un Coppel y resulta que era un policía que estaba involucrado. Debido a eso la Secretaría de Seguridad Pública decidió mandar elementos", detalló.



Entrevistado, informó que los elementos policiales con los que se contaba serán capacitados y se les aplicará las correspondientes pruebas de control y confianza; sin embargo, señaló que se ignora si serán resignados o inhabilitados.



"Me informan que los llevarán a la Academia para hacer los exámenes y no sé donde será su destino, si los darán de baja o no", dijo.



Agregó que mientras, el Ayuntamiento está obligado a convocar a nuevos elementos, quienes también deberán pasar los exámenes.



"Será por un tiempo en lo que vemos que hacemos. Hay que ver varias posibilidades y una de ellas es convocar para reclutar a nuevos elementos y que pasen las pruebas", sostuvo.



Finalmente, rechazó que en el momento del cambio de fuerzas del orden se diera alguna detención de los elementos.



Cabe señalar que desde temprana hora arribaron alrededor de 7 patrullas con elementos policiacos estatales y federales de distintas corporaciones, como del Ejército Mexicano y Seguridad Pública Estatal.



Los elementos acudieron a la Comandancia de la Policía Municipal para tomar el control, cerrando la calle principal Miguel Hidalgo.