Tras detención durante jornada en Minatitlán, Jessica Ramírez acusa represión

Tras quedar en libertad, la diputada local Jessica Ramírez denunció que policías y funcionarios de Minatitlán, bajo el mando de la alcaldesa Carmen Medel, la agredieron físicamente en su intento de evitar su acceso a las votaciones llevadas a cabo este sábado en el marco de la elección de coordinadores distritales.Con visibles lesiones en el rostro, manifestó que quienes estaban en la sede de votación del parque Los Dos Leones, por órdenes de la presidenta de casilla, no le permitieron el acceso junto a escrutadores que estaban debidamente identificados y en las listas del partido.Añadió que los policías la jalonearon y con exceso de violencia la sacaron del lugar."Nosotros lo único que buscábamos era la transparencia del proceso, nuestros escrutadores estaban debidamente identificados con los gafetes que mandó el nacional, era lo único que pedíamos para que siguiera la jornada y se llevara de una manera amena, yo me quedo con lo que siempre dice mi querido presidente, democracia, transparencia, no mentir, no robar, vamonos", declaró.Señaló que desde las primeras horas de este sábado, el equipo de la alcaldesa Carmel Medel, prácticamente “secuestró” la elección de Morena impidiendo el acceso de los escrutadores acreditados por la dirigencia del Partido, así como a los militantes que no simpatizan con la edil.Agregó que presuntamente el proceso sea anulado, no solo por el hecho donde ella se dijo víctima, sino también por irregularidades como retiro de boletas, acarreó de votantes, además de compra e inducción del voto, sobre todo con los adultos mayores.