Tras dichos de Gobernador, no descartan replantear Reforma Electoral aprobada en Congreso

Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, diputado local del grupo legislativo de MORENA, no descartó la posibilidad de un replanteamiento de la reciente reforma al artículo 15 Fracción V Inciso C de la Constitución Política, que eliminó como un derecho de la ciudadanía, la consulta pública para la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular.



Ello debido a las recientes declaraciones del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, en el sentido de que está dispuesto a someterse a la “revocación del mandato”.



La reforma constitucional en materia electoral, que entre otros puntos elimina la consulta pública para la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular, fue aprobada el 12 de este mes de mayo y dos días después, el Gobernador dijo:



“Yo sí me someto a la revocación de mandato, no tengo ningún problema, no soy ladrón, no tengo cola que me pisen. Sigo siendo austero, sigo cuidando el presupuesto público celosamente, que se aplique bien”.



Ante esas declaraciones, Vargas Barrientos dijo que la iniciativa, que fue presentada el 2 de mayo y aprobada el día 12, desde un principio y en ese tenor llevaba el tema de la eliminación de la consulta pública.



“Ahora, a partir de lo que dice el Ejecutivo, habrá que hacer un replanteamiento, sentarse y hacer el cambio necesario si es que se tiene que dar”.



El Legislador recordó que cuando el tema de la revocación del mandato se dio en el ámbito federal, los partidos de oposición siempre estuvieron en contra porque argumentaron que era la entrada a una reelección.



Ahora que se presentó la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral el Estado de Veracruz, hubo acercamiento con los diferentes grupos parlamentarios y se llegó con algunos “a algún consenso”.



Prueba de ello es, dijo, que un diputado del PAN (Rodrigo García Escalante), uno del PRI (Antonio Reyes García), uno de MC (Alexis Sánchez García) y la diputada del PVEM (Andrea de Guadalupe Yunes Yunes) votaron a favor.



Sin embargo, expuso que lo que realmente preocupa a los partidos políticos es el recorte del 50% a las prerrogativas, que es otro punto aprobado con la reforma constitucional, porque realmente “les golpea fuertemente en la reducción de los dineros”.



La aprobación de la reforma constitucional en materia electoral y que ahora está en el terreno de los Cabildos para su ratificación, contempla la reducción del 50% las prerrogativas de los partidos políticos, la eliminación de los Consejos Municipales para la elección de Ayuntamientos, la reducción de 4 a 3 años el periodo constitucional de los Alcaldes con posibilidad de una reelección hasta por dos periodos consecutivos y la eliminación de la consulta pública para los servidores públicos de elección popular.