Tras dos días de protesta, pobladores de Zongolica liberan carretera

Luego de más de 48 horas de bloqueo y casi 22 horas de que hubieran retenido a dos funcionarios de la SIOP, pobladores de Mixtla y Zongolica liberaron la carretera entre ambos municipios a la altura de La Quinta y permitieron a ese personal retirarse tras haberse logrado acuerdos para atender la recuperación de esa vía.



Celia García Rodríguez, habitante de Mixtla, señaló que si bien hay muchas maneras de comunicarse y esto se inició como una manifestación pacífica, lamentablemente tuvieron que recurrir a otras medidas ante la nula respuesta de las autoridades.



Destacó que “se tomaron acuerdos con SIOP y se harán dos muros de contención, para lo cual llegó la brigada topográfica y maquinaría, aunque esto no implica que ya quedó aquí, pues ellos van a elaborar el proyecto. Hace un mes decían que iban a tardar un mes, hoy debido a la contingencia del huracán les va a tomar menos tiempo y en cuanto tengan el proyecto validado se ejecutará la obra”.



Mencionó que son dos muros de contención los que se harán, uno para recuperar uno que había y que colapsó y otro para evitar que haya más deslaves en un punto de la carretera.



Comentó que de no cumplirles, entonces tendrán que tomar otras medidas, porque son 42 localidades afectadas por los deslaves en el tramo carretero Ocotitla-Apanga.



Agregó que las autoridades comenzarán a levantar los deslaves y en 15 días tendrán proyecto y costo y les dirán de dónde se obtendrá el recurso para llevar a cabo esa obra.

Comentó que las autoridades en funciones no se acercaron con ellos, pero sí estuvieron las electas, en especial la diputada electa Itzel Domínguez.