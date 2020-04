Tras dos meses sin ingresos, albañiles de Coatzacoalcos claman por trabajo

Un grupo de desesperados albañiles salió a buscar trabajo en la demolición del Hotel Bringas de Coatzacoalcos, pues aseguran que tienen dos meses sin ingresos a consecuencia de la pandemia del COVID-19.



Desde temprana hora, los obreros se dieron cita sobre la calle Hidalgo, entre la avenida José María Morelos y Venustiano Carranza, esperando la llegada de representantes de la empresa encargada de la obra.



Los trabajadores de la construcción aseguraron que llevan dos meses sin poder laborar, por lo que esperan que la compañía los contrate y puedan llevar dinero a sus casas.



Manifestaron que se enteraron de la demolición a través de los delegados sindicales de la CTM y esperan que este sea un respiro en medio de la contingencia por el coronavirus.



Lamentaron que haya quienes entregan despensas y no se acuerdan de ellos para beneficiarlos.



Expusieron que el número de obreros con necesidad de trabajar es mayor, sin embargo, no todos pueden salir a buscar oportunidades porque no tienen ni para el autobús que los traslade.