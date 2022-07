Tras dos semanas de tratamiento, paciente con viruela símica fue dado de alta, confirman

El primer caso de “viruela símica” confirmado en el puerto de Veracruz se atendió en consulta externa y tras dos semanas de tratamiento para la sintomatología, fue dado de alta, indicó la directora médica del Hospital Español, Marisol Manríquez.Detalló que fue el mismo paciente que tras viajar a Europa, acudió a solicitar asistencia médica al presentar fiebre y lesiones en la piel, no obstante, se trató de un cuadro leve y se recomendó aislamiento voluntario en casa.“Se atendió a través de la consulta externa, un cuadro leve de lesiones, pocas lesiones en el cuerpo. Pero ante la alerta de casos importados de viruela símica en el país acudió a pedir consulta. Le recomendamos el aislamiento domiciliario voluntario, la persona es consciente, de inmediato guardó aislamiento voluntario y aislamiento de su familia”, dijo.La especialista indicó que fue a principios de junio cuando se atendió el caso, ante la sospecha por la alerta sanitaria se procedió a practicar una prueba PCR con hisopado en las lesiones y tras cinco días se confirmó el cuadro de viruela símica.El paciente es un adulto joven con síntomas leves por lo cual se dio medicación para ellos.“Se le dio tratamiento en cuanto a los síntomas, presentaba fiebre, dolor en algunos ganglios del cuerpo, se le brindó tratamiento sintomático y sobre todo que haya una sospecha clínica correcta y se pueda hacer el diagnóstico correcto que no sea confundido con alguna otra infección”.La Directora Médica del HE recordó que el contagio es menos probable que con el COVID-19, se requiere contacto directo y prolongado.No obstante, recomendó continuar con las medidas sanitarias recomendadas para el Coronavirus, lavado de manos, aislamiento y acudir al médico en caso de sospechas.“Se necesita un contacto directo, estrecho y prolongado con la persona que está contagiada, es decir con un contacto simple de cruzarse en un espacio, en una habitación, se puede transmitir a través de la saliva pero se requiere contacto prolongado, lo mismo con las lesiones”.Remarcó que el Hospital Español ya estaba preparado para la atención en algún momento de un caso de viruela del mono, dado que ya había presencia en el país.Finalmente, indicó que el paciente no especificó en qué lugar de Europa había estado, “sabíamos que venía de Europa, en un lugar de alta incidencia, una región de alta incidencia de casos reportados de viruela símica”, finalizó.