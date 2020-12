Tras el año de la pandemia, Eric Cisneros reconoce al personal de Salud

El secretario de Gobierno estatal, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, manifestó que el 2020 fue un año atípico por la pandemia del que el mundo fue víctima y que actualmente se sufre, por tal circunstancia hizo un reconocimiento público a todos los trabajadores de la salud en todos los ámbitos.



"Este ha sido un año de muchísimo esfuerzo y compromiso por parte de cada uno de ellos, desde el gobierno hemos tratado de impulsar políticas públicas que fortalezcan su trabajo".



En una de sus entrevistas de este último día del año el funcionario dijo que el gobierno de México y el de Veracruz actuaron con responsabilidad para que no se saliera de control la contingencia. Recordó que él mismo se contagió de COVID.



Argumentó que actualmente está por comenzar el proceso de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, de acuerdo a la calendarización que hace el Gobierno Federal con el estado, esperando sea en las próximas semanas del 2021.



Recalcó que aún vacunados, los ciudadanos deberían seguir acatando las medidas de salud correspondientes.



"Estamos por acordarlo con la Federación, en cuanto lo sepamos lo difundiremos fuertemente para entrar en este proceso y estar en la menor condición de riesgo los veracruzanos".



En el tema de Seguridad, enfatizó el trabajo coordinado entre las fuerzas del orden federal y estatal y la no complicidad con grupos delincuenciales con el actual gobierno, provocó que bajaron paulatinamente los delitos.



"Uno de los que laceraba tremendamente a los veracruzanos era el secuestro y este ámbito ha disminuido sustancialmente más de 60% en dos años y es un avance importante, esto no quiere decir que han desaparecido, pero sí que circunstancialmente han disminuido, vamos a seguir en esa ruta", remarcó el Secretario.