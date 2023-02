Tras escándalo, SEV "despedirá" a la contratista millonaria de Gobierno

El Secretario de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Roberto Escobar García aclaró que Araly Rodríguez Vez no labora dentro de las oficinas centrales de la dependencia, sino que desempeña un interinato en una plaza administrativa dentro de un plantel educativo.Por lo anterior, advirtió que la Secretaría no renovará el interinato de Rodríguez Vez, investigada por la adjudicación de contratos con un monto aproximado de 100 millones de pesos con la administración pública estatal.“En ese sentido reiterar que ya no se le va a recontratar a esta persona, pero realmente su trabajo es administrativo” subrayó el encargado de la política educativa en Veracruz.