Tras extinción de fideicomiso, WTC de Boca será administrado por SECTUR Estatal

El presidente del consejo administrador del World Trade Center Boca del Río, Oscar Lara, informó que esta semana iniciará el proceso entrega-recepción de este recinto a la Secretaría de Turismo del Estado, esto luego de que se extinguiera el Fideicomiso del Centro de Convenciones y Exposiciones de Veracruz.



El funcionario, aclaró que aunque haya desaparecido este fideicomiso, el inmueble seguirá operando de forma normal. No obstante, aclaró que ahora este espacio será administrado por la Secretaría de Turismo Estatal bajo otro régimen y concepto administrativo.



"Hay que aclarar que no es la desaparición del Consejo. Se extingue el fideicomiso del Centro de Convenciones y Exposiciones de Veracruz. El WTC es una franquicia que pertenece al recinto. Lo que se extingue es el fideicomiso, se publicó el decreto oficial el mes pasado", explicó.



Óscar Lara señaló que ahora la plantilla laboral de este recinto dependerá del Gobierno del Estado, quienes determinarán si se quedan con todos los colaboradores o los liquidan conforme a derecho.



"El personal pasa también a formar parte de la nómina de la Secretaría de Turismo, depende de la Secretaría de Turismo. Sin embargo, el Comité determinó que el personal que no continúe lo van a liquidar (...), actualmente hay un poco más de 100 trabajadores", señaló.



Por otra parte, explicó que en este proceso de entrega-recepción entregarán a la SECTUR alrededor de 100 contratos firmados y con anticipos, sobre eventos que prevén realizarse en lo que resta del 2020, por lo que dependerá de esta dependencia dar continuidad a esto.