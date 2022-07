Tras falla de tubería, verificarán todos los equipos en nuevo Hospital de Perote

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez confirmó el fallo de una tubería del nuevo Hospital Regional de Perote la madrugada de este jueves, situación que fue controlada y reparada. Además, aclaró que el nosocomio no dejó de operar en ningún momento.En conferencia de prensa, el mandatario estatal mencionó que de acuerdo a los reportes que le entregaron, el incidente se registró alrededor de las 4:00 horas de este jueves, cuando una tubería de alta presión estalló, regando unos litros de agua.El Ejecutivo del Estado reconoció que la rápida acción de las autoridades del nuevo nosocomio permitieron que el incidente fuera resuelto, por lo que no dejó de operar con normalidad.“Hoy por la mañana a las cuatro de la mañana, se presentó un incidente en una de las tuberías del Hospital de Perote, lo atendimos a tiempo y ya está trabajándose normalmente, en el nuevo, hubo una alta presión en un punto, disparó el dispositivo, pero inmediatamente se actuó para que no pasara a mayores”, explicó.Asimismo, García Jiménez señaló que se dará continuidad al proceso de pruebas de todos los aparatos y equipos del nuevo hospital, para ante cualquier situación, hacer válidas las garantías de los mismos.“El hospital no detuvo en ningún momento su operación, vamos a seguir haciendo pruebas durante estos días de todos los equipos para hacer válidas las garantías”, finalizó.