Tras fallo de la TEPJF, Partido Cardenista postuló a Antonio Frutis a la Alcaldía de Xalapa

Antonio Frutis Montes de Oca, exaspirante independiente a la Alcaldía de Xalapa, es el nuevo candidato del Partido Cardenista a la presidencia municipal, luego de que Alberto Villafaña de la Garza renunciara a la postulación y el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz declarara procedente el cambio.



Así lo dio a conocer el representante de dicho instituto político ante el Consejo General, Arturo Vargas Fernández, al explicar que Montes de Oca no había podido ser registrado originalmente, debido a que el Instituto Nacional Electoral (INE), lo sancionó con la imposibilidad de poder contender por la vía partidista en el actual proceso comicial.



Lo anterior, al no cumplir con la presentación de su informe de ingresos y gastos durante la etapa de recolección del apoyo ciudadano, y a pesar de que él renunció mucho antes de terminar el plazo para realizar esta actividad.



“Nosotros ya habíamos tenido un acercamiento con él, después de que ya había renunciado como aspirante independiente y esta circunstancia derivo en que no tuviéramos la posibilidad de postularlo en ese primer momento”, explicó en entrevista vía telefónica.



Vargas Fernández acotó que, ante la sanción del INE, Antonio Frutis acudió a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien estableció que dicha autoridad se había excedido con prohibirle participar por un partido en los comicios del 6 de junio.



Y es que los magistrados concluyeron que el Instituto Nacional Electoral dio alcances mayores a dicha sanción y no se limitó únicamente a los efectos aplicables para postularse por la vía independiente.



Atendiendo a esa sentencia, añadió el representante cardenista, es que tuvieron la oportunidad de que él fuese su candidato. “El señor Villafaña renunció a su postulación y en consecuencia pudimos sustituirlo con la candidatura del señor Fructis. Esta sustitución ya fue aprobada mediante acuerdo”, puntualizó.



Finalmente comentó que la fórmula a la presidencia municipal capitalina sigue integrada por Martha Grayeb del Álamo, quien es la candidata a Síndica Única.