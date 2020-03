Tras falta de respuesta, petroleros toman edificio de Pemex, en Coatzacoalcos

Integrantes de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTyPP) tomaron las instalaciones del edificio de PEMEX Petroquímica de Coatzacoalcos, a 21 días de haber comenzado una serie de protestas por los despidos de más de 50 compañeros de los complejos.



El movimiento inició cerca de las 8:00 horas de este lunes sobre la avenida Jacarandas de la colonia Rancho Alegre II.



En el micrófono, varios petroleros inconformes hablaron con respecto al tema y lamentaron que la empresa productiva no dé la cara a 21 días de los despidos.



Manifestaron que de los más de 50 despedidos, 15 son integrantes de la UNTyPP con más de 20 años de antigüedad y/o a punto de jubilarse.



Por la manifestación, los trabajadores de PEMEX que comenzarían su jornada laboral a las 8:30 horas no pudieron ingresar a sus oficinas y permanecieron sobre las banquetas.



Al respecto de la situación, Didier Marquina, secretario de organización de la UNTyPP, señaló que este movimiento se llevó a cabo también en los complejos petroquímicos, la Ciudad de México y el norte del país.



Agregó que en este lapso de tiempo un compañero contrajo bronquitis y no ha podido ser atendido en el servicio médico, por lo que responsabilizó a PEMEX en caso de que algo le llegue a pasar.



Insistió que pese a la visita hecha por la Secretaria de Energía Rocío Nahle García, hace dos semanas, la situación no se ha revertido, es decir, solucionado.



"Estamos apoyando a los compañeros despedidos, algunos son de nuestro sindicato. Son 21 días sin salario, sustento y sus familias en la indefensión sanitaria. Hay un compañero enfermo y hacemos responsables a las autoridades de PEMEX de lo que le pueda pasar a su salud, a su vida, no queremos que esto termine fatalmente. Esta es una protesta porque ya nadie está a salvo en sus derechos. No ha habido negociación, no han recibido llamadas los afectados", finalizó.