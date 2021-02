Tras freno a candidaturas LGBT+ en Veracruz, activistas dudan de voluntad del OPLE

El presidente de la Coalición Estatal Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI), Benjamín Callejas Hernández, lamentó la falta de voluntad del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz para implementar acciones afirmativas en favor de las personas afromexicanas, discapacitadas y de la diversidad sexual.



“Desafortunadamente no hay voluntad por parte del OPLE para que se garanticen los derechos de los grupos vulnerables o mal llamadas minorías, específicamente en las candidaturas de diversidad sexual. No sé a qué obedezca esta omisión por parte del OPLE, pero desde mi punto de vista se me hace demasiado aventurada y riesgosa ese tipo de respuesta”, cuestionó.



El también promovente de una solicitud para que hiciera los estudios pertinentes a fin de establecer medidas que les permitieran acceder a postulaciones en los comicios municipales y legislativos del 6 de junio, preguntó la utilidad del ente comicial si no puede dar solución a una problemática que le afecta a los grupos minoritarios.



“Si ya hubo una resolución donde el Instituto Nacional Electoral (INE), a nivel federal está armonizando con los partidos políticos para que se lleven a cabo este tipo acciones afirmativas, no entiendo por qué el OPLE no puede armonizar y entonces en el Código Electoral de pueda adicionar más adelante este tipo de reformas”, puntualizó Callejas Hernández.



Para él, en vez de sesionar para emitir una contestación en negativo, el Consejo General debió hacerlo en positivo debido a que ya hay un precedente nacional, dejándolo a la libertad de los partidos políticos.



“Y es precisamente los partidos políticos los que no quieren dar las cuotas para las candidaturas a nuestra población y caemos en las simulaciones en los prerregistros, para competir de manera interna y nos vamos a dar cuenta que al final no son los y las elegidas en esas fórmulas de candidaturas en esas alianzas o colaciones que se están dando”, abundó.



Apuntó que no cree que personalidades políticas “de renombre” como la diputada María Josefina Gamboa Torales o la integrante del Comité Directivo Estatal del PAN, Ethel González López, aspirante a una curul plurinominal, le cedan su lugar a Karla Grijalva, precandidata trans a una Diputación al Congreso de Veracruz.



“Y en MORENA también hubo ese prerregistro y no creo que una Dorheny García Cayetano, Ana Miriam Ferráez Centeno o un Rafael Hernández Villalpando o una Claudia Tello, que se volvieron a registrar para ocupar esas curules, se las vayan a dejar a las y los compañeros que se registraron. Tampoco creo que un Américo Zúñiga o un Adolfo Mota vayan a dejar sus espacios para darle paso a lo que es gente de nuestra población”, adicionó.



El líder de la Coalición Estatal LGBTTTI+ recordó que desde 2019, previo a la discusión de la reforma electoral finalmente anulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), presentaron propuestas para que se incluyeran esas acciones afirmativas en la Ley Comicial del Estado, pero no fue así.



“Lo que vemos al interior de los partidos es violencia hacia los derechos políticos de nuestra comunidad, en una aparente simulación de inclusión y no discriminación, te dejamos participar, pero no vas a ir tú”, aseveró,



Concluyó diciendo que es algo que se hubiese evitado si el OPLE no se hubiese declarado incompetente para mandatar a los partidos a que garantizaran las cuotas en las candidaturas locales, así como lo hizo el INE por orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).