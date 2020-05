Tras hechos en Aquila, aclaran que Maltrata no permitirá un tiradero a cielo abierto

El secretario del ayuntamiento de Maltrata, Eduardo Rosas Serrano, indicó que la administración de este lugar no permitirá que se genere un tiradero a cielo abierto que pueda afectar a la población.



Al hacer referencia al intento del ayuntamiento de Córdoba por tirar desechos en el municipio de Aquila, en terrenos aledaños a Maltrata, indicó que en cuento se enteraron de esa situación se dio aviso a las instancias correspondientes para que se retirara a las unidades cargadas de basura.



Recordó que para instalar un basurero e incluso una recicladora se tiene que contar con el permiso de las autoridades en el Estado, como es la Secretaría de Medio Ambiente, pero no se puede llegar y tirar basura a un predio por acuerdo de autoridades municipales pues no es un tema de su competencia.



Agregó que ni el alcalde ni los ediles permitirían que se diera una situación de ese tipo que pudiese afectar a la población.



Respecto a los desechos que se generan en el municipio, comentó que diariamente se llevan a depositar en el relleno sanitario de Los Colorines en Nogales, en donde se hace un pago por tonelada.



Dijo desconocer qué cantidad de basura es la que se genera, pero sí es una buena cantidad.



Cabe mencionar que el viernes, el ayuntamiento emitió un comunicado para aclarar que de lo sucedido en Aquila con los camiones de basura se deslindaba totalmente pues no tenía nada que ver.