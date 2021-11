Tras incendio, Delegación de SEV se muda a secundaria de Coatepec

La delegación regional de la Secretaría de Educación (SEV) en Coatepec informó que personal estará prestando atención a la comunidad educativa en la Escuela Secundaria General para Trabajadores “Joaquín Ramírez Cabañas”.Lo anterior, luego de un incendio que se registró en pasados días en las oficinas de la dependencia ubicadas en la calle Zaragoza.Sin embargo, debido a que el espacio en el plantel educativo es reducido, el resto de los empleados no podrán retornar a sus labores por el momento.Y es que, de acuerdo a información, en estos días ya debían regresar todos los trabajadores de esta dependencia regional, no obstante, ya no hay fecha para ello.Cabe señalar que personal de la delegación brindará servicio en un horario de 9:00 a 17:00 horas.