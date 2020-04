Tras incendio en Laguna de Tarimoya, vecinos temen que fuego alcance viviendas

El pasado lunes se incendió por segunda ocasión la laguna de Tarimoya al norte de la ciudad de Veracruz, habitantes de las inmediaciones al cuerpo de agua tienen temor de que el fuego llegue a sus casas debido a que la temporada de sequía apenas está iniciando y los siniestros ya son frecuentes.



Son al menos 8 casas las que se encuentran pegadas a la zona lagunar y que debido al estiaje, desde hace varias semanas se encuentra seca y con mayor riesgo de que incendiarse ante las altas temperaturas y la quema de basura.



"Tenemos cilindros y si llega se quema todo, es la sequía que está sobre todo, no hay ni agua. Se quema y agua no tenemos para apagarlo", señaló Pablo Copete, vecino de la colonia Tarimoya.



Los vecinos que están más cerca de la zona aprovechan la cuarentena para limpiar las inmediaciones de la laguna para prevenir los siniestros; sin embargo, la irresponsabilidad de algunos es lo que ha provocado que se prenda el fuego.



"Limpiamos para que el incendio no vaya a llegar a la casa pero cualquiera pasa y avienta sus colillas de cigarro y se incendia. El otro día empezó allá y terminó en la loma. El otro día, fue aquí, ya dos veces. Estamos cuidando pero la gente no deja de tirar basura, tratamos de limpiar para que no nos llegue el incendio", dijo.



Las autoridades de Protección Civil han señalado que el incendio de pastizal se puede presentar por causas no provocadas directamente por el hombre, debido al pasto seco y la fricción del aire y altas temperaturas.