Tras incidente, retoman labores en el “Pirata”; no hay más riesgos, aseguran

Tras la suspensión de actividades de la obra de la remodelación del estadio de fútbol Luis "Pirata" Fuente, se retomaron los trabajos en las estructura superior de las gradas de donde cayó un obrero durante la madrugada.A raíz del incidente, Protección Civil Municipal suspendió el turno, sin embargo, durante la mañana se reactivó.Las autoridades municipales incluso ya revisaron el Plan de Trabajo del Proyecto de Remodelación del Estadio de Futbol, asegurando que no existen riesgos."Después de hacer la revisión al plan de trabajo, nuevamente se han retomado las actividades, no hay ningún tipo de riesgo, ni para la población, ni para el personal que labora al interior del estadio, por ello es que hemos dado luz verde", dijo el titular de la dirección de PC, Jorge Rojas.Un tractocamión se mantiene en funciones, pero la grúa usada para la parte superior del recinto está detenida y así continuarán hasta que pase los eventos de norte programados para los próximos días."Por el evento de norte el trabajo con las grúas no se estará llevándo a cabo por lo menos de aquí al domingo, sin embargo, si se van a continuar realizando las actividades a nivel de piso. Esas maniobras se realizan con sumo cuidado", indicó Jorge Rojas, director de Protección Civil de Boca del Río.Agregó que la rehabilitación del coloso de Reforma, no implica riesgos para la población, ni para los trabajadores."Hay nada que lamentar, no hay ningún tipo de lesión de gravedad, ya fue valorada, ya fue dada de alta y en próximas horas estará regresando a su turno".Asimismo, se mantendrá vigilancia entre Protección Civil y Obras Públicas de Boca del Río.