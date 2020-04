Tras lanzarse convocatoria, habrá 10 días para presentar propuestas para Fiscalía

Al siguiente día de que el Congreso del Estado publique la convocatoria para la elección del nuevo titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) por un periodo de 9 años, correrá un plazo de 10 días naturales para que ciudadanos, organismos no gubernamentales, asociaciones e instituciones presenten propuestas.



Para ostentar el cargo de Fiscal General del Estado no se requiere ser veracruzano por nacimiento.



De acuerdo a la Constitución Política de Veracruz, se exige ser ciudadano mexicano por nacimiento en ejercicio de sus derechos y no tener otra nacionalidad.



Tener, cuando menos, 30 años cumplidos al día de su designación; poseer, al día de su designación, título de Licenciado en Derecho, con antigüedad mínima de cinco años, expedido por autoridad o institución mexicana legalmente facultada para ello.



Y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación o abuso de confianza, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; y no pertenecer al estado eclesiástico, no ser ministro de algún culto religioso, a menos que se separe con anticipación.



Asimismo, en el procedimiento que establecerá la convocatoria se especificará que una vez que cierre el plazo para la presentación de propuestas, la Comisión Permanente de Procuración de Justicia, que preside el diputado José Manuel Pozos Castro, citará de inmediato y por un término no mayor de 10 días naturales, a comparecer a las y los ciudadanos que cumplan los requisitos, con la finalidad de que aporten mayores elementos que permitan conocer sus objetivos de trabajo en la materia.



Al concluir las comparecencias de los aspirantes, en un plazo de 3 días naturales, la Comisión del ramo deberá emitir su dictamen, que contendrá una terna de candidatos, el cual será sometido al Pleno del Congreso del Estado para que se realice el nombramiento. Una vez emitido el dictamen, en un plazo de 5 días, el pleno deberá sesionar para la elección del fiscal por mayoría calificada.



También se considerará que en el supuesto de que ninguno de los integrantes de la terna obtenga los votos requeridos (34), se realizará una segunda votación, en la que se designará como Fiscal General al candidato que cuente con la misma mayoría calificada.



Si después de las dos rondas previstas, ninguno de los candidatos alcanzó el voto requerido, se realizará una tercera votación, en la que se designará como Fiscal General al candidato que cuente con la mayoría absoluta.