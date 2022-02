Tras llevar casi 40 días cerrado, reabren puerto de la ciudad de Veracruz a pescadores

Este miércoles, la Capitanía del Puerto de la ciudad de Veracruz abrió la navegación tras el paso del Frente Frío más reciente, lo que se considera una buena noticia para el sector pesquero, pues en lo que va del año se ha logrado salir a pescar muy poco debido a los fuertes vientos registrados.Sin embargo, serán pocos días los que se podrá aprovechar de esta apertura, ya que este fin de semana nuevamente habrá mal tiempo y deberá resguardarse otra vez el puerto, señaló Bernardo Hernández, presidente de la Federación de Pescadores de Veracruz.“Después de todo el mes de enero y los primeros 9 días de febrero con norte, hoy se reinicia la actividad pesquera, ojalá que en estos 4 días podamos tener algo de producción porque ha estado parado por completo y es una situación difícil para todos pescadores”, dijo.Algunos se aventuran en aguas profundas para buscar “huachinango”, por lo que deben adentrarse hasta 20 millas para tener éxito en su pesca.“Yo voy a salir ahorita porque hay que aprovechar cuando se hace la calma, cuando menos para pescar algo. Ahorita salimos al “huachinango” y hasta la tarde y ya si da tiempo podemos tirar redes”, señaló el pescador Eduardo Ramírez.Y es que los vientos del norte dejan la mar revuelta y no hay corrida de peces, aun así, los pescadores se arriesgan a la captura. No hay gran variedad de especies pero lo que encuentran lo consideran bueno.“Ahorita con el tema del agua revuelta de tanto evento norte se captura lo que es la “maravalla” así le llamamos nosotros. Puede ser “jurel”, “cojinuda”, quizás uno que otro “peto”, o algún robalo que ande extraviado, es un mes de correteo porque no hay una corrida establecida”, concluyó Bernardo Hernández.Sin embargo, el próximo sábado hay pronóstico de otro evento de norte, por lo que los pescadores son conscientes de que les impedirá salir a trabajar por lo menos durante otros 3 días.