Tras lluvias, Veracruz pide Declaratoria de Desastre para 11 municipios

La secretaria de Protección Civil de Veracruz, Guadalupe Osorno Maldonado, informó que se pidió una declaratoria de desastre para 11 municipios de la entidad afectados por las lluvias, de los cuales 10 son de la región Zongolica y el otro es Las Choapas.Explicó que una vez hecha la solicitud, la Federación tiene un máximo de tres días para determinar si se justifica la declaratoria y entonces se hace la publicación en la página oficial.Indicó que aunque el FONDEN ya no existe, se cuenta cony no se le extraña, pues el mecanismo hoy es más ágil y transparente.Este viernes, la funcionaria estatal encabezó una reunión a la que asistieron alcaldes de 9 municipios de la zona.Al término, Osorno Maldonado comentó que la intención era que los ediles informaran de cuáles son las necesidades más sentidas en sus municipios y se les apoyara en lo que corresponda.Recordó que a la Secretaría que encabeza le corresponde hacer la vinculación con las dependencias y organismos, por lo que agradecía la presencia de representantes de la CFE.Por último, puntualizó que hasta el momento no se tenía la cifra total de damnificados por las lluvias en la entidad, pero se esperaba hacer un cálculo para agregar ese dato en la solicitud de declaratoria.Los alcaldes que estuvieron presentes en la reunión fueron los de Zongolica, Acultzingo, Los Reyes, Mixtla de Altamirano, Astacinga, Xoxocotla, Atlahuilco y Tequila.