Tras más de un año de estar cerrados, abren cementerios en Veracruz Puerto

Tras más de un año de estar cerrados, los panteones de Veracruz abrieron sus puertas en el marco del día de las madres, con el acceso limitado y con filtros sanitarios, se permitió el acceso para visitar las tumbas de las mamás que se adelantaron.



Es así como Teresa regresó a la tumba de su madre, la cual no había visitado por la pandemia del COVID-19, la limpió, arregló y colocó flores.



"Todos los días de mi vida la recuerdo y vive en mi corazón. Desafortunadamente, el año pasado no fue posible estar por la situación de la pandemia y hoy se nos permitió y aquí estamos, limpiando", dijo.



Benjamín también llegó desde temprano y desayunó junto a la tumba de su madre, escuchando las canciones que más le gustaban.



"Aquí estamos trabajando, limpiando y hablando con ella, poniendo las canciones que les gustaban, desayunamos, ponemos la música, hacemos un convivio pues están acá viviendo eternamente", relató.



A través de la música que reproducen desde el celular mantienen vivos los recuerdos, sus últimos consejos, sus últimos abrazos. "Vive en nuestro corazón eternamente, la de Juan Gabriel que está en el fondo, no me dejes nunca, Pedrito Fernández, José José, Camilo Sesto, las estamos poniendo para hacerla presente", insistió Teresa.



Los panteones permanecerán abiertos hasta este 11 de mayo, posterior a ello se analizará si se reabrirán con medidas restrictivas de horario.