Tras meses de lucha, personal de salud en Veracruz es vacunado contra COVID

Este miércoles, en punto de la 9 de la mañana, comenzó la aplicación de la vacuna contra la COVID-19 a personal médico del Centro de Alta Especialidad "Dr. Rafael Lucio", el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).



Para el personal del Sector Salud del IMSS Hospital General de Zona 11 Xalapa, se acondicionaron las instalaciones del Complejo Deportivo Omega, donde en la entrada se le solicitaba realizar un registro al entrar y al salir.



En dicho lugar se encontraban elementos de la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y Fuerza Civil, para proveer seguridad ante cualquier incidente que pudiera suscitarse.



Los enfermeros especialistas María Guadalupe Rosas Murrieta y Heriberto Hernández de la Cruz, del Hospital General de Zona (HGZ) No. 11, en Xalapa, fueron los primeros en recibir la vacuna anti SARS-CoV-2, en el Gimnasio Omega.



Pertenecen al personal de la primera línea de batalla que atiende directamente pacientes COVID-19, junto con médicos generales y especialistas, auxiliares, camilleros, choferes, radiólogos, técnicos polivalentes, trabajadoras sociales, residentes, administrativos y de higiene y limpieza, de áreas COVID.



Además, en punto de las 11:00 horas, se pudo observar a la encargada del IMSS Veracruz Norte, María de Lourdes Carranza Bernal, acudiendo a dichas instalaciones para verificar todo el proceso de vacunación, así como al delegado de los programas sociales en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.



A los asistentes se les indica el protocolo a seguir para la aplicación de los reactivos, se les cuestiona sobre síntomas, antecedentes, padecimientos, alergias y se les solicita identificación.



Después de la aplicación, se les comentan las posibles reacciones y cuidados que deben tener, además, se les indica que deben esperar alrededor de 30 minutos, para tener una observación ante cualquier síntoma secundario que se pudiera originar.



Segunda dosis, el 3 de febrero



También en el sur de Veracruz, en Coatzacoalcos, decenas de trabajadores de la salud comenzaron a ser vacunados contra el COVID-19 este miércoles por la mañana, luego de que el medicamento arribó al puerto la noche del martes.



La cita fue en el Hospital Regional “Valentín Gómez Farías”, aunque en el Hospital General de Zona 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) también hubo inoculaciones.



Aunque había incertidumbre, miedo pero también emoción, los beneficiados se presentaron en tiempo y forma.



“Un poco de incertidumbre por las cuestiones que nos han dicho, por la reacción que pudiéramos tener cada uno de nuestros cuerpos, al final de cuentas las reacciones van a depender de la vacuna, dijeron que no nos preocupáramos, esperemos que la vacuna sea favorable para nosotros”, dijo Franco Gallardo, del área de alimentos de pacientes del Hospital Civil de Mina.



Los beneficiados fueron notificados desde el martes y se les indicó la documentación que deberían presentar para vacunarse.



De manera ordenada hicieron filas y pasaban de cinco en cinco cada 30 minutos; allí dentro les hicieron entrevistas para saber si padecían de alguna enfermedad crónica y entonces obtener "luz verde" de ser aptos.



Jessica Domínguez, enfermera del área de nanotología del Hospital Civil de Minatitlán, comentó que vacunarse no duele y espera no tener ninguna reacción.



En entrevista, señaló que serán dos dosis las que se deben aplicar, la segunda será para el 3 de febrero.



“Pues si da algo de nervios como taquicardia, nerviosismo y pues ya. Son dos dosis, me dijeron que el 3 de febrero es la segunda dosis, llegué, nos formaron y conforme fuimos llegando nos pasaron de cinco en cinco cada 30 minutos”, dijo.



Desde el martes por la noche arribó el primer cargamento de dosis a nosocomios de la región sur; se desconoce cuántas aplicarán en esta zona, sin embargo, llegaron a Veracruz 19 mil 500 vacunas que ya están siendo distribuidas en toda la entidad.