Tras no alcanzar su propósito, revocan terreno donado a Poder Judicial de Veracruz

El Poder Judicial de Veracruz revocó la donación de un terreno de mil 341.60 metros cuadrados propiedad del Ayuntamiento de Álamo de Tamapache, cedido desde el 2018 para la construcción de la Ciudad Judicial con sede en la cabecera municipal.A menos de 15 días para cumplirse cuatro años de la donación para el Poder Judicial de Veracruz, que en ese entonces presidía Edel Humberto Álvarez Peña, posteriormente la exmagistrada finada Sofía Martínez Huerta, y ahora encabezado por Isabel Inés Romero Cruz, no se hizo nada para iniciar los trabajos de construcción.Por ello, al no cumplirse con el objetivo de la donación, la actual administración municipal notificó al Congreso del Estado que revocó el Decreto del 28 de agosto del 2018, que fuera aprobado por la Sexagésima Cuarta Legislatura.Entre las cláusulas del Decreto aprobado quedó especificado que, si no se cumplía con la finalidad de la donación, ésta se entendería por revocada y sin necesidad de declaración judicial, por lo que la propiedad se revertirá al patrimonio del municipio de Álamo Temapache.El predio donado se ubica en la colonia Heroica Veracruz de la cabecera municipal de Álamo Temapache.