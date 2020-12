Tras “norte” del jueves, turistas y locales acudieron al Malecón de Veracruz Puerto

Después de pasar la Nochebuena, turistas y veracruzanos acudieron al Malecón de Veracruz, algunos para hacer recorridos turísticos, para otros es tradición caminar por esta zona cada 25 de diciembre.



Este año, a diferencia de los anteriores, tuvieron que pasar en casa y sin concentración de toda la familia, por ello, buscan espacios al aire libre.



"Ya estuvimos encerrados cenando, quisimos ver un poco, disfrutar el aire fresco pero con la sana distancia y el cubrebocas, está bonito. Nosotros sólo somos 5 y estuvimos cenando sin salir, otros años pues vamos a visitar a la familia", dijo Lourdes Cano.



Para los turistas, este 25 deben aprovechar porque debido al evento de norte del pasado jueves, fue prácticamente imposible recorrer los puntos turísticos y tomarse fotos.



"Ayer queríamos salir y no pudimos, estuvimos en el hotel todo el día hasta la cena, ya no salimos, ya hoy está mejor, fresco pero se disfruta, frío no hace", dijo Miguel, originario de Tlaxcala.



El Malecón y restaurantes de la zona lucen con afluencia importante de personas durante esta Navidad en medio de la pandemia.