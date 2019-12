Tras nuevo robo, embajador de México en Argentina renuncia "por motivos de salud"

Tras una nueva acusación de robo, el embajador de México en Argentina, Ricardo Valero Recio Becerra, presentó su renuncia al cargo.



Su familia difundió un parte médico en el cual se explica que, en abril de 2012, al diplomático se le detectó el desarrollo de un síndrome frontal caracterizado por alteraciones conductuales, ocasionado por un tumor cerebral, por lo que fue intervenido quirúrgicamente.



El documento, firmado por la doctora Ana Luisa Sosa Ortiz, señala que con base en tal antecedente, desde mayo de 2013 se ha tenido un seguimiento del funcionamiento cognitivo y conductual del diplomático, realizándole estudios de neuroimagen, así como valoraciones neuropsicológicas.



“En estos estudios sólo se habían identificado alteraciones sutiles de la memoria no progresiva, las cuales podrían estar asociadas con la edad, ya que el señor Valero tiene 77 años. Sin embargo, con el tiempo, la pérdida de tejido neuronal causada por el tumor y su extracción, así como por neurodegeneración asociada a la edad, ha condicionado una disminución de su tejido cerebral en el área frontal”.



“A la luz de los acontecimientos recientes en Buenos Aires, Argentina y revisando retrospectivamente la presentación de algunas conductas [que en su momento no fueron llamativas], como infracciones de tránsito frecuentes en México, mal manejo de su tiempo y algunas dificultades en sus relaciones personales, se estima que a pesar de su recuperación posquirúrgica, ha estado presentando en forma gradual una reactivación del síndrome frontal, la cual se ha agudizado en el último año y medio”, detalló la especialista.



La carta fue presentada ante el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en donde se trató el asunto a raíz de la difusión en medios del video en que se observa al embajador cuando toma un libro de la librería El Ateneo, en Buenos Aires y sale sin pagarlo.



El titular de la SRE, Marcelo Ebrard, escribió en su cuenta de Twitter sobre el padecimiento de Ricardo Valero: “Es una gran persona, está sujeto a tratamiento neurológico; le deseo pronta recuperación”, escribió.



Por su parte, el director de Comunicación Social de la Cancillería difundió, por la misma red social, que el titular de la dependencia aceptó la renuncia del embajador Ricardo Valero.



El 26 de octubre pasado, el diplomático fue detenido en Buenos Aires, tras ser acusado de hurtar un libro en la famosa librería El Ateneo. La comisaría del lugar tomó nota de los hechos; sin embargo, al identificarse como embajador mexicano y gozar de inmunidad diplomática, el hecho no pasó a mayores.



Sin embargo, más de un mes después se difundió el video en el que se observa el momento en que el diplomático toma el libro. Ello provocó que el Secretario de Relaciones Exteriores pidiera su regreso inmediato para ser sometido a la Comisión de Ética de la dependencia.



El embajador abordó un avión con destino a México la noche del 10 de diciembre. Incluso, coincidió en la aeronave con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien también regresó de Buenos Aires, tras participar en la toma de posesión de Alberto Fernández como presidente de ese país.



Ayer, medios de comunicación de Argentina difundieron que Ricardo Valero fue acusado nuevamente de intentar robar, ahora una playera, en una tienda del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el mismo día que regresó a México. Según medios argentinos, el dueño del negocio denunció el hecho e informó que será hoy cuando se solicite el video correspondiente para determinar lo que ocurrió.



Tras una larga temporada de no haber tenido cargo diplomático alguno, el presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Ricardo Valero como embajador de México en Argentina. Él compareció ante el Senado de la República, órgano que ratificó el nombramiento.



En abril pasado, el diplomático mexicano llegó a Buenos Aires, pero fue hasta agosto cuando presentó sus cartas credenciales al todavía presidente, Mauricio Macri, a quien —señaló la SRE— reafirmó el compromiso del Gobierno de México por continuar con la profundización de lazos entre las dos naciones, así como estrechar vínculos.