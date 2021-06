Tras pandemia, 75% de mujeres empresarias reiniciaron actividades en la informalidad

Si bien en los últimos meses se ha visto la reactivación económica y el regreso de la vida comercial en el puerto de Veracruz, una gran parte ha sido a través del comercio informal, lamentó la presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias, Alice Siadous Ayala.



Agregó las mujeres siguen emprendiendo pero al menos el 75 por ciento de ellas lo hacen en el mercado de la evasión fiscal, esto porque la pandemia las llevó a cerrar sus negocios y regresar pero fuera de la formalidad.



"El 19 por ciento de las empresas en Veracruz están lideradas por mujeres y en este caso la gran mayoría son de servicios. Es altísimo el dato que arroja el 2020, estamos hablando que más o menos el 75 por ciento de ese 19 por ciento hoy en día está en el mercado informal, hablando solamente de los micro negocios y la mayoría de los emprendimientos son de mujeres", dijo.



Siadous Ayala señaló que el caso más representativo es el de las "nenis", mujeres que comercializan productos y servicios a través de internet pero que no aportan a la economía formal.



"En este momento se vino el fenómeno de las 'nenis', que vienen siendo estas mujeres que se agruparon para poder ofrecer productos y servicios de manera segura pero lamentablemente hay que reconocer que todas esas personas no tienen una empresa formal, no tienen empresa, no generan fuentes de empleo".



Aunque apenas empieza a recuperarse el panorama económico, resaltó que muchas emprendedoras desean formalizar sus pequeños negocios.