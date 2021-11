Tras pandemia, se recuperó la donación de sangre en Veracruz

A pesar de que la donación de sangre disminuyó alrededor de un 70 por ciento durante la contingencia sanitaria, en el Estado no se registró escasez de sangre y se mantuvo el suministro necesario para los pacientes que lo requerían.El director del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea de Veracruz, Salvador Santiesteban González, precisó que la donación ya está en niveles previos a la crisis sanitaria, pero es fundamental que se acuda a dar sangre de manera altruista.“Si disminuyó, en el estado de Veracruz no hubo escasez de sangre pero sí la pandemia afectó mucho la donación, no sólo en Veracruz, en todo el mundo, pero durante la pandemia estuvo con niveles saludables de stock. Disminuyó 60 a 70 por ciento, ahorita ya estamos en 80 a 90 por ciento”.Pidió a quien conozca a alguna persona con el tipo de sangre 0 negativo recomendarle que acuda a donar, porque sólo el 7 por ciento de la población la tiene y es de compatibilidad universal, es decir, cualquier persona puede recibir transfusiones, lo cual, la hace más valiosa.Recordó que todos los mayores de 18 años y hasta 65 pueden acudir a donar su sangre, incluso aquellos que padecieron COVID-19 o se vacunaron.“Si tuvo COVID tenemos que esperar 30 días después de que es dado de alta o de que ya no tiene sintomatología, igual las vacunaciones ni la influeza, ni la vacunación para coronavirus afecta, pueden asistir a donar sin ningún problema”.Otros de los requisitos es pesar más de 50 kilogramos, si se realizó un tatuaje dejar pasar 12 meses y además se realiza una valoración previa al momento de la donación.“De 18 años a 65 años, gozar de buen estado de salud y pesar más de 50 kilos, de manera general con eso podemos comenzar, y ya los médicos seleccionadores durante la revisión señalará si son aptos para la donación”.En el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea de Veracruz, se reciben en promedio 70 donadores por día.