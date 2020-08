Tras parar labores, tianguistas de Xalapa van por apoyos prometidos

Integrantes del tianguis Bendito Juárez, de la ciudad de Xalapa, se reunieron en las instalaciones del Centro de Regularización Empresarial y Apertura (CREA) para recibir las despensas prometidas por el Ayuntamiento, luego de las indicaciones de cerrar de manera temporal las actividades comerciales durante 15 días en los distintos tianguis de la ciudad.



La líder tianguista María de los Ángeles Rodríguez Rodríguez señaló que son alrededor de 200 los ambulantes beneficiados considerados vulnerables ante la pandemia COVID-19.



"Tuvimos acuerdos con el Ayuntamiento de que nos iban a apoyar con algunas despensas, tratamos de traer a poca de gente para que les ayuden, nos inclinamos más a la gente que tiene más necesidad, necesidad todos tenemos pero habemos otros que sí estamos más necesitados", dijo.



Aunque son comerciantes que se colocan en la colonia Rafael Lucio, también acuden a otros mercados itinerantes de la ciudad.



"Hemos tratado de que no se repita la misma gente, porque si es demasiada. No nos puede solventar el gobierno todo, traemos una parte proporcional y vendrán otros de otro tianguis. Son las despensas que nos prometieron por los 15 días".



Criticó que otros líderes no respeten las indicaciones del municipio, pues las autoridades los han respaldado.



"Nosotros debemos acatar las reglas que ellos nos ponen, creo que debería haber mutuo respeto porque ellos siempre nos han respaldado", concluyó.