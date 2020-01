Tras permanecer prófugo, extitular de SSP duartista consigue amparo contra detención

José Nabor “N”, el último secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, consiguió una suspensión definitiva en contra de la orden de aprehensión que había en su contra por el delito de desaparición forzada.



La Fiscalía General, en la etapa de Jorge Winckler como titular, había conseguido la orden de captura en su contra desde inicios de 2018.



Sin embargo, un Tribunal Colegiado en la entidad resolvió un Amparo en Revisión, determinando conceder una suspensión definitiva al exsecretario de Seguridad Pública.



De esta manera, José Nabor “N” no puede ser puesto a disposición de un juez del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en Pacho Viejo, por determinación de dicho Tribunal que votó por unanimidad la revisión de la ponencia del magistrado Salvador Castillo.



“Se concede a José Nabor la suspensión definitiva de los actos reclamados, en los términos precisados por la Juez de Distrito”.



La juez Karina Juárez Benavidez, titular del juzgado Primero de Distrito, había concedido la suspensión definitiva solicitada por el extitular de la SSP, quien al pedir el amparo acusó que se violentaron sus garantías constitucionales al relacionarlo con el proceso penal 22/2018.



El exsecretario está señalado por la Fiscalía dentro de la carpeta de investigación FEADPD/ZCX/011/2017 integrada por David García Galván, fiscal especializado para la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas Zona Centro Xalapa, con Winckler al mando de la Fiscalía General.



Cabe recordar que, de acuerdo a la investigación de la Fiscalía de Veracruz, la Secretaría de Seguridad Pública desapareció en 2013 al menos a 15 jóvenes que trabajaban como “halcones” del grupo delictivo de “Los Zetas”.



Aunque los informantes eran aprehendidos por policías, no había ningún registro de esto en la dependencia, aunque sí circulaban tarjetas informativas en las que se detallaba que eran entregados a “Los Fieles”, un grupo de la Fuerza Civil supuestamente a cargo de desaparecer personas.



En estos señalamientos se relacionó al exsecretario de Seguridad Pública, Arturo “N”, antecesor de José Nabor “N”, así como el exdirector de la Fuerza Civil, Roberto “N” y al exdirector general de Prevención y Readaptación Social, Óscar “N”.



Estos funcionarios sí fueron aprehendidos y sometidos a proceso, aunque tras ganar una serie de amparos consiguieron enfrentar la justicia en libertad, pese a que su proceso sigue. De hecho, Roberto “N”, alias “El Bogui”, consiguió salir libre la pasada Noche Buena de 2019.



Lo mismo ocurrió con otros imputados como José “N”, alias comandante “Black”, encargado de la denominada fuerza especial; Benigno “N”; Neftalí “N”; Cirilo “N”; José Oscar “N”; Miguel “N”; Silvano “N”; Nicanor “N”; Oscar “N” y Paul “N”.



Igualmente Francisco “N”, Crescenciano “N”, Daniel “N”, Carlos “N”, Evaristo “N”, Darío “N”, Domingo “N” y Francisco “N”.



Tras las acusaciones de la Fiscalía, se mantuvieron prófugos 12 exfuncionarios y elementos operativos de la SSP, entre estos José Nabor “N”, quien acaba de conseguir la suspensión provisional para no ser detenido.



A él se le relaciona directamente con las desapariciones de José Leal Amaro y Liberio Hoyos Castañeda, ambos con 20 años de edad, el 14 de mayo de 2013; también por los casos de desapariciones de Alberto Huerta Acosta y José Ulises Martínez el 30 de abril de 2017.



Además se le relacionó con la desaparición de Héctor Jesús Hoyos Barradas; Carlos Alberto Ruiz Barbadillo y Humberto Ruiz Arcos, en Xalapa.