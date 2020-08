Tras persecución, delincuentes abandonan camioneta que habían robado y huyen

En calles del fraccionamiento Lomas de Río Medio 4, al norte de la ciudad de Veracruz, se presentó un fuerte operativo de elementos preventivos por un robo con violencia de una camioneta que terminó en el aseguramiento de la unidad abandonada y los presuntos responsables evadidos de la acción de la justicia. El operativo generó toda clase de rumores en grupos de redes sociales.



Esto se generó la tarde del lunes en la calle de calle Río Guadalquivir, en el citado fraccionamiento, donde se presentó el robo con lujo de violencia de una camioneta marca KIA, tipo Sedona, de color blanco.



Dos asaltantes en una motocicleta, al parecer color azul, interceptaron a un hombre y con pistola en mano lo despojaron de la unidad dándole de cachazos y huyeron. Uno de los asaltantes se llevó la camioneta y el otro iba siguiéndolo.



El agraviado reportó al teléfono de emergencia del 911, pidiendo la presencia de los cuerpos de seguridad. Las unidades de la Policía Estatal, Municipal, Naval y Guardia Nacional se trasladaron al citado fraccionamiento de la zona norte.



Las unidades “peinaron” las calles del fraccionamiento en busca de los responsables temiendo que hubiera tomando el camino de tierra que comunica hacia Tejería y la carretera federal Veracruz-Xalapa o hacia la autopista Veracruz Cardel.



La Policía Naval en su patrullaje ubicó en calles de la Unidad Habitacional Río Medio 1 la unidad robada, lo que inició la persecución con los asaltantes y un presunto intercambio de disparos.



Como era intenso el tráfico y los conductores no acataban la orden de hacerse a un lado con las sirenas, ni torretas, los malhechores huyeron.



Al operativo se sumaron más uniformados y los asaltantes no lograron su cometido dejando la unidad abandonada en la calle Río Miño, entre Río Cabra y Río Cares, del fraccionamiento Lomas de Río Medio 4. Al arribo de los uniformados aseguraron el lugar y no había rastros de los sujetos.



A ese punto se aproximó el agraviado quien dijo que se habían llevado mercancía que había comprado por la mañana que iba en la unidad. Los policías dieron parte a las autoridades ministeriales.



Servicios Periciales y Agentes de la Ministerial arribaron para tomar conocimiento del robo con violencia de la unidad y proceder con las periciales de campo, y aseguramiento de indicios para integrarlos a la carpeta de investigación.



El operativo de los cuerpos de seguridad generó toda clase de rumores en grupos de redes sociales a través del WhatsApp y Facebook, sobre el hallazgo de un niño sin vida, cosa que fue totalmente falsa.