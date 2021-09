Tras petición de choferes, Tránsito desinfecta taxis de Coatepec

Luego del llamado del gremio de taxistas a las autoridades municipales de Coatepec para solicitar apoyo en las desinfecciones de sus unidades y otros insumos sanitarios, la delegación de Tránsito del Estado y Seguridad Vial estuvo a cargo de la limpieza de 120 vehículos y otorgó gel antibacterial y cubrebocas.Al respecto, el líder de Taxis Premier y Libres Unidos, Alejandro Monge Hernández, indicó que la dependencia desinfectó sus unidades, pues estas agrupaciones no han bajado la guardia y buscan la manera de continuar cumpliendo estas medidas."La delegación de aquí de Coatepec y los elementos nos apoyaron obsequiando cubrebocas, gel antibacterial y apoyándonos a sanitizar nuestras unidades", mencionó.Señaló que estas acciones se extienden incluso a las personas que no están agremiadas a sus corporaciones y agregó que el sector se siente motivado al haber recibido el apoyo de las autoridades."Seguimos con la sanitización totalmente gratuita a nuestros agremiados y no agremiados, si gustan pasar también, nosotros sanitizamos parejo", concluyó.