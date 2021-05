Tras pleito con Igor Rojí, prohíben desinfectar taxis cerca del mercado Cerritos

Luego de la confrontación entre taxistas y el candidato de la alianza “Va por México” a la diputación federal por el distrito de Orizaba, Igor Rojí López, autoridades de la ciudad ya prohibieron a los ruleteros estacionarse cerca del mercado Cerritos para ser desinfectadas sus unidades.



Los trabajadores del volante dijeron que esa es una represalia del gobierno municipal porque algunos no tienen simpatía por Rojí López, pero eso injusto porque este es un país libre y cada quien puede tener preferencia por el candidato o partido que quiera.



Abel Tenco, Víctor Monroy y Germán Jiménez, indicaron que después de que discutiera con ellos el aspirante, quien acusó que el proceso de desinfección que hacen a sus unidades todos los días a iniciativa de Transporte Público, solo es un tema político y no de sanidad, ahora ya les colocaron anuncios de que no pueden estacionarse y no podrán hacer este proceso.



"Ya nos quieren dejar estacionarnos para que saniticen nuestros autos, aunque eso es benéfico para el cliente y nosotros en esta época de COVID-19. Los letreros que colocaron dicen que está prohibido el estacionamiento de taxis en la explanada del Cerritos".



Dijeron que es opcional si pasas a la desinfección o no, pero la mayoría de los taxistas lo hacen porque saben que es una acción para bien de ellos y sus clientes, pero lo que hicieron las autoridades municipales eso sí es una represión y ataque al tema de la prevención del COVID-19.



“Además el voto es secreto y el día de la votación, Igor no va a estar y no nos puede obligar por quién votar, él no nos ha dado ningún beneficio ni como ayuntamiento ni como candidato, ahora que si nos va a brindar un beneficio permanente va a tener el apoyo, pero si es por andar en campaña, lo siento mucho, pero no”.