Tras polémica por evangelista, Secretaría de Turismo seguirá difundiendo eventos religiosos

Tras la polémica desatada, la secretaria de Turismo de Veracruz, Xóchitl Arbesú Lago, reiteró que la dependencia a su cargo sólo brindó apoyo de promoción al evento "Mujeres retornado al diseño", en Boca del Río, evento durante el cual se pidió a mujeres no empoderarse, “regresar a su posición” y evitar “errores” como salir de noche o vestir “ropa inadecuada” para no ser víctimas de abuso sexual “Debo decirles que la Secretaría de Turismo (SECTUR) está en colaboración con todas las agencias de promoción, con las agencias turísticas, con las asociaciones de hoteles y moteles, con las asociaciones de mujeres empresarias, que en este caso fue en voz de Jessica Sánchez, que es una mujer muy connotada".“Nos pidieron apoyo para dar una conferencia de prensa, en este sentido ese fue el apoyo que se le dio a la asociación, es lo único que nosotros hicimos, las declaraciones que haya hecho esta persona son a título personal", dijo.Durante la conferencia a la cual convocó SECTUR, la evangelista Juanita Utrera Ortega comparó a las mujeres con una licuadora y les pidió no empoderarse.“Es como una licuadora (…) cuando no la armas bien, la gomita, las aspas, algo sucede: se descompone, mal licua. Entonces, mujer te estamos hablando a ti para que en lugar de empoderarte, porque hay muchas definiciones de eso, te posiciones y armes bien tu vida, de tal manera que puedas vivir alejada de esos errores que provocan el mal ensamblamiento en la sociedad, uno de ellos, la violación”, dijo.Al respecto, la Secretaria de Turismo indicó que lo dicho por la líder evangélica no va con la línea que trabaja el Gobierno del Estado, pues hay “Cero Tolerancia” contra la violencia hacia las mujeres y niñas y se busca la libertad e igualdad para todos.Asimismo, reiteró que no le cerrarán las puertas a ninguna asociación, organización ni religión."Estamos invitando a todos los empresarios, a toda la ciudadanía, todos los veracruzanos y veracruzanas son bienvenidos a todos los eventos de Gobierno del Estado, no me atrevo a hacer ninguna diferenciación a temas religiosos, a temas raciales, a temas de género y por lo tanto, todas nuestras invitaciones seguirán siendo abiertas", dijo.