Tras presiones de comerciantes, abren paso a ribera de Jalcomulco

Pese a que el Ayuntamiento indicó que no se abriría la ribera en Jalcomulco para evitar aglomeraciones, ante la presión de los comerciantes y prestadores de servicio, accedió pero con condiciones.



De acuerdo con información, luego de una reunión tras una protesta, se acordó abrir el paso hacia el río Los Pescados, sin embargo, se les pidió evitar concentraciones de personas.



En el caso de restaurantes, tendrán que hacerse responsables de sus comensales, mientras que las tiendas de conveniencia tendrán que vigilar la sana distancia de un metro entre los clientes que acudan.



Asimismo, los vendedores ambulantes deberán portar cubrebocas y el uso del gel antibacterial en todo momento.



Luego del acuerdo, se permitió la entrada a los turistas a las orillas del afluente pero se prohibió la venta de alcohol para ellos, además de que se retiró el módulo de información que instaló el Ayuntamiento para avisar a los paseantes sobre la prohibición de los accesos al río.



Cerraron por precaución



Por su parte, el director de Comercio municipal, Rubén Gómez, comentó que se había prohibido la entrada a la ribera por precaución ante el COVID-19, pues Jalcomulco no cuenta con la infraestructura hospitalaria y para ello depende de Xalapa y Coatepec.



Señaló que no se prohibió la apertura de los restaurantes y demás comercios pero el abrir la ribera implica un “caos” y aglomeraciones.



Abundó que también la prohibición se debió a que en las tarde-noche se registraban bailes a la orilla del afluente y los restaurantes y bares solían cerrar muy tarde sus negocios.