Tras primera revisión, no se reportan afectaciones de gravedad en Veracruz: PC

La Secretaría de Protección Civil del Estado informó que hasta el momento no cuenta con registro de daños por el sismo de 7.5 grados que se registró en el Estado de Oaxaca y que se percibió en gran parte del territorio estatal.



La titular de la dependencia, Guadalupe Osorno Maldonado, señaló que sólo se realizaron evacuaciones de manera preventiva en edificios públicos de diversos puntos del Estado, así como también en inmuebles particulares.



Por lo anterior, insistió en que se realizan las primeras revisiones en coordinación con los comités municipales de Protección Civil y no se reportan afectaciones de gravedad.



“Cabe señalar que estamos haciendo las primeras revisiones de monitoreo y hasta el momento no tenemos novedad en el Estado de Veracruz, salvo evacuaciones de manera preventiva”, apuntó.



Por tanto, se continúa con el monitoreo y revisión de inmuebles, así como instalaciones estratégicas como la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde, las presas de la CONAGUA, instalaciones de PEMEX y los aeropuertos Heriberto Jara y Canticas, esto, para descartar posibles daños.



“Se siguen monitoreando y evaluando los inmuebles y en caso de que haya alguna afectación mayor, la vamos a estar notificando”, mencionó la funcionaria estatal.