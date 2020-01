Tras promocionar evento, Gobierno se deslinda de dichos de evangelista sobre mujeres

Luego de que durante una conferencia promocionada y difundida por la Secretaría de Turismo de Veracruz (SECTUR), una evangelista afirmara que las mujeres deben “posicionarse”, no empoderarse, para evitar “errores” y no ser víctimas de violación sexual , el Gobierno del Estado se deslindo de los dichos.“Es importante señalar que los comentarios emitidos en la conferencia ‘Mujeres retornando al diseño’ no representa los valores, visión ni postura de esta administración”, se informó mediante un pronunciamiento.Al ratificar “su compromiso en la prevención y erradicación de la Violencia contra las Mujeres”, el Gobierno Estatal afirma que también trabaja por la igualdad, declarando “Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres y Niñas”.Cabe señalar que durante el evento, en Boca del Río, la evangelista Juanita Utrera Ortega afirmó que las mujeres cometen “errores” como salir de noche o vestir ropa provocativa.“Pero, ¿por qué los hombres son malos? No, no, no, a veces nosotras también estamos haciendo, estamos desposicionadas, en nuestra manera de andar a las 10 de la noche, a las 12, quizá con una ropa inadecuada, quizá en un lugar inapropiado. Mujer, es necesario que regreses a la posición para la cual fuiste creada, porque gracias a eso es que vas a provocar un cambio definitivo desde tu pequeña sociedad, que es tu familia”, dijo.