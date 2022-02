Tras protesta de Policías de Coatzacoalcos, ya hay denuncias: Alcalde

Este lunes, el alcalde Amado Cruz Malpica confirmó que ya se interpusieron las denuncias correspondientes tras los hechos registrados la semana pasada en las instalaciones de la Policía Municipal de Coatzacoalcos.Y es que durante la manifestación realizada por elementos que hicieron diversas peticiones de mejoras en áreas laborales, hubo golpes, insultos y hasta una persona acusada de ultrajes a la autoridad terminó detenida.Aunque el munícipe no detalló contra quién o quiénes se hizo la denuncia, tampoco puntualizó si fue la administración quien interpuso la queja pero sí dijo que serán las instancias legales las encargadas de resolver el tema."Cualquier cuestión se tiene que resolver, obviamente planteando con claridad de lo que se trata; no son, desde luego, aceptables las manifestaciones de violencia dentro de una corporación policiaca, me parece francamente deplorable este tema y se tiene que ver con toda precisión con las instancias. Se presentaron las denuncias correspondientes, según tengo noticia habrá que esperar a que las autoridades realicen lo que les corresponde", dijo.El Alcalde explicó, respecto a la falta de los permisos para la portación de armas, que nadie puede estar al margen de la ley y por ello ya se está pendiente de las disposiciones legales pertinentes.Cruz Malpica insistió en que el capitán Luis Enrique Barrios, ahora director de la corporación, será quien atienda el tema."El Cabildo tiene una representación formal en la figura de Luis Enrique Barrios y hay que estar atentos a los acontecimientos. Nadie puede portar armas si no cuenta con una licencia que lo autorice, es una disposición legal de la autoridad federal y lo vamos a acatar", concluyó.