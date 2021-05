Tras protestar, retrasan pagos a personal de limpieza del Congreso de Veracruz

La empresa Servicios Integrales de Limpieza (SLI) comenzó a atrasar los pagos de sus quincenas a su personal después de la manifestación que organizaron los trabajadores el pasado 2 de marzo.



Cabe recordar que se trata de la nueva empresa que ofrece el servicio de limpieza al Congreso del Estado y que generó la molestia de los empleados al negarles prestaciones como vacaciones o reducirles el sueldo.



En entrevista, el supervisor de SLI, Carlos Troncoso, afirmó que no querían afectar a los 17 empleados que se manifestaron, afirmando que les propusieron un contrato de 3 meses para su tranquilidad, pero ahora les niegan el sueldo.



“Decían que el viernes harían los pagos; ahora que es lunes 17 de mayo nadie nos ha dado la cara”, reclamó uno de los empleados.



Carlos Troncoso incluso ofreció presentar los contratos firmados ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para garantizar que no se violenta ningún derecho laboral, no obstante, ahora están atrasando los pagos al personal.



“Hoy ya mandamos un mensaje al jefe, pero nadie nos responde. Nadie se ha presentado”, añadió otra de las inconformes.



La empresa es de Jorge Luis Sandoval Landa, quien informó que los empleados de intendencia serían contratados mensualmente o trimestralmente.



Este medio documentó que SLI tiene como domicilio legal en un despacho de asesoría jurídica, a donde citan a los trabajadores para que firmen sus contratos.



Los empleados decidieron manifestarse en el Recinto Oficial, durante la Sesión de Apertura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones el Tercer Año de Ejercicio Constitucional, afirmando que viven en la incertidumbre laboral.