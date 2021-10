Tras reclamo de animalistas, Fundación Lepach cancela “CaminaDog”

Tras el fuerte rechazo y presión de animalistas, rescatistas y voluntarios por considerar la actividad como maltrato animal y al estar prohibida por el Reglamento de Bienestar y Protección a los Animales de Xalapa; el patronato de la Fundación Lepach decidió cancelar la caminata “CaminaDog”, que realizaría el próximo domingo 24 de octubre; sin embargo, mantendrá el concurso de disfraces de mascotas, lo cual también sería considerado como un “acto de crueldad o maltrato” por la normativa municipal.Mediante una publicación en su página de Facebook, se indica que la cancelación se hace “para salvaguardar la salud” de las mascotas, invitando a sus dueños a llevarlas directamente a la Casa del Lago, a partir de las 10:00 horas, donde realizará la premiación a las mejores caracterizaciones a las 12:00 horas.“Les informamos que se cancela la caminata y esperamos lleven a su mascota a casa del lago al concurso con Causa de LEPACH AC #HagamosloJuntos #soylepach #16añosllenosdeluz”, se expone en el mensaje.En la imagen publicada, el patronato ahora invita al “ConcursaDog”, en el que pide a los propietarios de los animales de compañía a disfrazarlos, anunciando que habrá “regalo sorpresa a los primeros tres lugares”, para lo cual se tendrá que hacer un donativo de 250 pesos el día del evento, aunque en preinscripción el pago será de 150 pesos.El artículo 33 del Reglamento de Bienestar y Protección a los Animales de Xalapa, en su inciso XXV establece la prohibición de “obsequio, distribución, venta y cualquier uso de animales vivos para fines de propaganda política o comercial, obras benéficas, ferias, quermeses escolares, o como premios en sorteos, juegos concursos, rifas, loterías FERIA, cualquier otra actividad análoga, con excepción de aquellos eventos que tienen como objeto la venta de anima les y que están legalmente autorizados para ello”.Adicional a esta actividad con las mascotas, la Fundación Lepach contempla un “trenza-ton”, por lo que las personas interesadas en donar su cabello lo pueden hacer mientras tenga mínimo 30 centímetros de largo, que esté trenzado, seco y limpio, sin importar que esté teñido o con cualquier tratamiento.Cabe recordar que los recursos que se obtengan serán para comprar tratamientos paliativos (cremas oncológicas para evitar la resequedad de la piel), para las mujeres que padecen cáncer y que están recluidas en el Centro Estatal de Cancerología (CECAN), y cuyo precio oscila entre los 600 y mil pesos.“Hay mil maneras de apoyar, sin usar animales”En entrevista telefónica, Araceli Jiménez, de Maussi Rescate Animal AC, señaló que hay “mil maneras” de apoyar una “noble causa” como la que realiza el patronato, sin necesidad de usar los animales con fines de lucro, por lo que no se deben romper las reglas.“No es el hecho de que no se quiera apoyar a esta noble causa, hay mil maneras para apoyar estas causas, hay mil formas en las que puedes obtener recursos, sin tener que afectar en este caso a los animales, o simplemente que trasgredan la Ley”, indicó.Y es que conforme al Bienestar Animal, el disfrazar a las mascotas, cuándo éstas no están acostumbradas a usar ropa u otros accesorios, incluido maquillaje, podría implicar que se sientan incomodidad, y que lleguen a lacerarse hasta los ojos al intentar quitarse las prendas o aditamentos que les fueron colocados.“Creo que sí se debería buscar una manera diferente para obtener los recursos que ellos necesitan”, insistió al pedirle al patronato, que en caso de querer retomar la caminata o ahora el evento en el parque de Los Lagos, lo haga sólo con humanos.En sus redes sociales, y en las propias publicaciones que ha hecho la Fundación Lepach, en su perfil de Facebook, animalistas, rescatistas y voluntarios de la Capital, les han pedido que hagan sus actividades en favor de las mujeres con cáncer sin lucrar con los animales.Consideraron que usar a las mascotas para que las personas decidan apoyar la adquisición de las cremas oncológicas, implicaría dejar a los animales con una afectación mayor al tiempo que éstos portan los disfraces o demás accesorios que decidan colocarles sus dueños.