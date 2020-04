Tras reclamos de expertos, echan para atrás la Guía Bioética; ahora es “proyecto”

El Consejo de Salubridad General (CSG) sustituyó la Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica por el documento “Proyecto Guía de Triaje para la Asignación de Recursos de Medicina Crítica”, mismo que será presentado a los vocales de este comité a fin de que sea aprobado.“Se presentará la propuesta de Guía para asignación de recursos en situación de contingencia a vocales del Consejo de Salubridad General”, indicó el CSG en sus redes sociales, mientras que a su página web subió un documento nuevo.El documento fue modificado luego de que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se deslindara de la Guía, en la que se priorizaba a los pacientes jóvenes con COVID-19 sobre los adultos mayores o de enfermos crónicos y denunció que no se consideró su opinión a pesar de que el rector tiene un lugar entre los vocales del Consejo de Salubridad.El CSG enfatizó que el Proyecto de Guía permanecerá público con la intención de que se conozcan observaciones y comentarios, no sólo de la comunidad médica, sino también de la opinión pública.“Los propósitos del proyecto son coadyuvar con la Secretaría de Salud en la Jornada Nacional de Sana Distancia; proveer de información actualizada y específica al oficial de triaje; facilitar y apoyar al oficial de triaje en el proceso de la toma de decisiones y quitar la carga psicológica al personal tratante de los enfermos de COVID-19”, señaló.Al revisar ambos documentos, se constató que la única diferencia es que en el “Proyecto” se especifica que no es una guía definitiva, sino dinámica y que será discutida por el Consejo de Salubridad General.“Esta guía no es definitiva, sino dinámica y únicamente sería discutida y acordada como disposición general por parte del Consejo de Salubridad General, conforme a lo previsto en su Reglamento Interior”.En caso de ser aprobado por el Consejo de Salubridad General, se publicará en el Diario Oficial de la Federación.