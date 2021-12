Tras reclamos del senador Monreal, jóvenes detenidos por ultrajes, salen libres

La noche de este sábado quedaron en libertad los 6 jóvenes presos por ultrajes a la autoridad desde septiembre pasado, luego de que se hizo efectivo el amparo de un juez federal para reponer la audiencia inicial en la que fueron vinculados a proceso.La juez de control, Saray Sosa, legalizó nuevamente la detención y fijó una garantía económica o fianza de 100 mil pesos a 4 acusados y de 30 mil a otros 2, además de la firma quincenal ante el órgano jurisdiccional de Pacho Viejo, en Coatepec.Sin embargo, la juez de control mandató dejar en libertad a Manuel “N”, Luis Francisco “N”, Brian Alberto “N”, Juvencio “N”, Lorenzo “N” y José Leonardo “N”.En septiembre los jóvenes fueron acusados del delito de ultrajes a la autoridad presuntamente por agredir a policías con cuchillos en la Plaza el Tejar, aunque un dictamen de la Fiscalía determinó que las armas blancas no tenían huellas de los detenidos y testigos de los hechos declararon no haber visto ninguna confrontación al momento de la detención.El caso se ha vuelto mediático ante las críticas de abogados y del coordinador de MORENA en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, quien critica el proceder de la policía y de los jueces respecto a dicho delito. Incluso el pasado 7 de diciembre el morenista visitó a los internos en Pacho Viejo y subió un video a redes sociales afirmando que se incurría en una injusticia.Este jueves se canceló la audiencia que ordenó el Juez federal segundo de distrito, ya que la autoridad jurisdiccional a cargo inicialmente del caso, Andrés García Nolasco, se encontraba de vacaciones.Tanto la Fiscalía General del Estado como la Secretaría de Seguridad Pública le requirieron a la juez de guardia, Saray Sosa Moreno, excusarse de reanudar la audiencia, lo cual hizo. Sin embargo, el Juez Federal dio un plazo de 24 horas para la audiencia con la que se diera cumplimiento al amparo.De esta manera, la Juez de control dictó una nueva resolución, tomando en cuenta que el Juez Federal determinó que de los actos de investigación realizados por la Fiscalía General del Estado "no se desprenden datos de prueba suficientes, idóneos y pertinentes" para determinar que se cometió el delito de ultrajes a la autoridad, que se les reprochaba a los acusados.Este viernes 17, Monreal Ávila calificó a los diputados locales de ser omisos por no derogar el delito de ultrajes a la autoridad. Dijo que por ello, en su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, hará un exhorto al Congreso local, con mayoría de MORENA, para que en sesión ordinaria o extraordinaria, deroguen el delito que impone prisión preventiva a los acusados.