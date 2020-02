Tras reconocimiento constitucional, afromexicanos buscan estar en libros de texto

Daniela López Carreto, integrante de la corte real del Carnaval de Coyolillo, resaltó que en el 2019, el movimiento afromexicano fue reconocido tras años de lucha.



"2019 fue un año histórico para el movimiento afromexicano, debido a que se dio por fin el reconocimiento constitucional; fue una lucha que empezó desde 1995. Es por eso que este año vamos a ser contados en el censo".



Explicó que los afrodescendientes continuarán siendo un pueblo originario, aunque por muchos años se hayan borrado de la historia y estén “invisibilizados”.



"Muchos mexicanos no saben que en México hay negros y Coyolillo es una comunidad afromestiza, así se nombra, aunque sabemos que el mestizaje trajo muchas confusiones e invisibilidad para las comunidades originarias. Nos ha afectado mucho porque no sabemos qué pasó, no sabemos cuál es nuestra historia, ni de dónde venimos".



Asimismo, señaló que buscan ser incluidos en los libros de texto de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), ya que nadie sabe sobre ello, pues se ha omitido en toda la historia de México.



"Somos la segunda raíz en número (pero) nos borraron, no estamos. Una de las luchas que estamos haciendo en el movimiento afromexicano, es trabajar para aparecer en los libros de texto gratuito, con una historia digna de contar".



Consideró como necesario, sensibilizar a toda la ciudadanía y a las autoridades, para que reconozcan que la población afrodescendiente existe.