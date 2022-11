Tras recuperar a su bebé, Brenda ahora teme por su vida

Brenda Canché Castañeda, la joven madre del bebé que presuntamente fue plagiado por su abuela , todavía espera que su exsuegra y su expareja acudan a declarar ante la Fiscalía General del Estado por lo ocurrido.Este lunes, ambas personas estaban citadas para declarar ante la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia Contra la Mujer, Niñas, Niños, y Trata de Personas pero no llegaron.Cabe recordar que en días pasados, Brenda denunció que su hijo fue “secuestrado” por su exsuegra, quien presuntamente la obligó a dar a luz con una partera. Tras hacerse público el caso, el bebé fue entregado a las autoridades, logrando Brenda reencontrarse con él Ahora, la joven acusó que recientemente descubrió a su excuñado merodeando afuera de su domicilio, temiendo ahora lo que pudiera ocurrir.“Estaba yo sentada en la entrada de mi casa y vi que se encontraba el hermano de Brayan arriba de una moto; me miró muy feo como intentando intimidar, le hizo lo mismo a quien fue su pareja (antes) y ella me dijo que tuviera cuidado porque él si se atreve a matarme”, dijo.Por su partr, la abogada de la víctima, Evangelina Naranjo, comentó que solicitarán seguridad para Brenda y su familia.La abogada señaló que una de las personas claves en este caso es la partera.Por último, la joven madre aseguró que el proceso seguirá hasta que su exsuegra y su expareja vayan por su voluntad u obligados por la ley para rendir su declaración.