Tras refuerzo de seguridad no se repetirá episodio violento en Veracruz: Consejo Empresarial

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Luis Exsome Zapata, confió en que incidentes de violencia como el registrado en el puerto de Veracruz, donde un comando armado asesinó al jefe de plaza Fernando López Vega, alias el “R-15” y 5 personas más, no se repetirá dado que ya se reforzó la seguridad.Consideró que cualquier situación de inseguridad nunca es buena para el sector empresarial que busca atraer inversiones, pero se debe resaltar que de acuerdo con estadística la zona de Veracruz y Boca del Río había registrado disminución en los índices delictivos de los últimos meses.“La zona conurbada Veracruz-Boca del Río había estado baja, los números que tuvimos la semana pasada decían que había bajado la incidencia delictiva, lo queremos ver como un caso que no se repita (…) sin embargo, lo que hacemos es que se pide el reforzamiento. Ya llegaron más miembros de la Guardia Nacional y el Ejército”, dijo.Exsome Zapata, quien también representa a la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, aseguró que no se han modificado las rutas de distribución principalmente porque la entidad es paso obligado para el traslado de mercancías.Las rutas de los transportistas siguen siendo las mismas porque no existen rutas alternas, pero dijo que los robos también han ido bajando.“No hay otras rutas. Por ejemplo, las mercancías que vienen de México y quieren ir a Yucatán tienen que pasar por acá, no hay caminos alternos, no hay otra manera. Como transportistas reforzamos nuestros protocolos de seguridad pero no hemos dejado de circular, pues la mercancía tiene que seguir llegando”, finalizó.