Tras reiniciar labores, Poder Judicial de Veracruz ya tiene periodo vacacional

Recién inician las labores jurisdiccionales en el Poder Judicial de Veracruz por la conclusión del periodo vacacional de invierno y ya el Consejo de la Judicatura autorizó dos periodos vacacionales de 15 días hábiles y 15 días inhábiles cada uno, correspondientes a este año 2022.Son dos periodos vacacionales, el de verano que fue dividido en dos fases, del 11 al 29 de julio y del 8 al 26 de agosto; y el de invierno, también dividido en dos periodos, del 12 de diciembre de 2022 al 3 de enero de 2023 y del 11 de enero al 1° de febrero.Los días inhábiles autorizados son el 1° de febrero; 21 de marzo; 1°, 5 y 15 de mayo; 15 y 16 de septiembre; 12 y 21 de octubre; 1°, 2 y 21 de noviembre. También son días inhábiles 14 y 15 de abril (Semana Santa) y el miércoles inmediato anterior a éstos.Además, los días que el Consejo de la Judicatura determine la suspensión de actividades en los Distritos Judiciales donde se celebren fiestas patronales, que no podrán exceder de tres días continuos.Durante los periodos vacacionales y días inhábiles habrá guardias de personal en los órganos del Poder Judicial, es decir, en los Tribunales y en todos los Juzgados para atender asuntos de urgente tramitación y desahogo de diligencias urgentes.En el Tribunal Superior de Justicia funcionará una Sala de Guardia, que se integrará con tres Magistrados y un Secretario de Acuerdos; además, se quedará un empleado de guardia por cada una de las Salas, para atender asuntos de urgente tramitación.Pero, en el Consejo de la Judicatura no quedará guardia alguna, por lo que se suspende el trámite procesal y los términos judiciales hasta que se reanuden las labores oficiales.En materia penal para adolescentes, en el Juzgado y en la Sala de Responsabilidad Juvenil las labores no se interrumpirán durante las vacaciones. Respecto a la Sala, en el primer turno quedará al frente del despacho el Secretario de Acuerdos con el menor número posible de empleados y en el segundo periodo actuará el Titular con el personal que haya reanudado labores.En materia penal del sistema tradicional no se interrumpirán las labores durante las vacaciones, por lo que las mismas se disfrutarán por tumos. En el primero quedará al frente del despacho el Secretario de Acuerdos con el menor número posible de empleados. En el segundo periodo, el Titular con el personal que haya reanudado labores.En los Juzgados Municipales las vacaciones serán disfrutadas por el Juez y Secretario de manera sucesiva, por lo cual se habilitará un secretario accidental entre el personal o se actuará con testigos de asistencia cuando no lo hubiere.En los casos en que el Juzgado Municipal sólo cuente con juez o secretario de acuerdos, disfrutarán del primer turno vacacional, por lo que a fin de no conculcar los derechos de los justiciables y atender con prontitud los asuntos urgentes que sean competencia de esos órganos jurisdiccionales, se comisiona a los Juzgados de Primera Instancia de los Distritos Judiciales correspondientes que se queden de guardia, para que los reciban y en su oportunidad los turnen a los Juzgados Municipales.