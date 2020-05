Tras renunciar a Alcaldía de Actopan, exsuplente ahora acusa presiones

José Alfredo López Carreto, quien renunció a fungir como Alcalde suplente de Actopan, ahora acusa presiones del Congreso del Estado para no asumir la Presidencia Municipal.



El militante del PAN podía asumir dicho cargo tras la revocación de mandato de José Paulino Domínguez, aprobada por el Congreso del Estado el pasado 4 de marzo.



Sin embargo, el 10 de marzo, López Carreto envío un oficio al Congreso del Estado para notificar que no buscaría la suplencia argumentando motivos personales.



El documento fue dirigido al presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Rubén Ríos Uribe, de ahí que el Cabildo terminó por designar a Eduardo Carranza Barradas como interino.



“Con respecto de lo anterior, por motivos personales me veo en la necesidad de presentar a usted mi renuncia irrevocable a dicho cargo de elección popular, misma que será efectiva a partir del día de hoy”, remitió.



Ahora, de acuerdo con fuentes al interior del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), López Carreto busca interponer un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, mismo que ya tiene el expediente TEV-JDC-2020.



López Carreto solicitó copias certificadas al TEV y el magistrado Roberto Eduardo Sígala Aguilar señaló que en el Tribunal se pronunciará conforme a Derecho respecto a su denuncia.



Sin embargo, este miércoles, el TEV determinó quitar del orden del día dicho asunto, así como otro juicio promovido por la síndica suplente, Nayeli Toral Ruíz.