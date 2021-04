Después de aproximadamente 2 horas de permanecer detenida la vacunación a docentes y personal administrativo en el módulo del World Trade Center, se reanudó la jornada, pero se sustituyó el biólogo de CanSino al de la farmacéutica Pfizer.



A las personas en la fila a la espera, el personal que asiste la logística de aplicación, empezó a pedirles que agreguen su número telefónico en la hoja de registro para contactarlos para la segunda dosis.



Aunque se retrasó y tendrán que esperar más, los comentarios es que prefieren este biológico de Pfizer porque tiene efectividad de 95 por ciento, mientras que la Cansino que se el estaba aplicando es de 65 por ciento.



La jornada de vacunación, que se había retrasado porque no habían llegado las dosis de vacunas, finalmente inició aproximadamente a las 11:00 horas.



Cabe mencionar que desde temprano, familiares de docentes y personal educativo que estaban en el módulo de vacunación del World Trade Center de Boca del Río dijeron que el proceso de vacunación en este recinto no iniciaba debido a que no habían llegado los biológicos.



"Mi esposo dice que no los han vacunado, que al parecer se les acabó la vacuna, que están esperando, que no saben si se acabó y les traerán otra o la misma", dijo Ana Laura Zárate, que acompaña a su esposo docente desde Juchique de Ferrer.



Incluso se comentó que ya no les aplicarán la vacuna CanSino y están a la espera de que distribuyan Pfizer, que requiere de dos dosis, situación que no ha sido confirmada por las autoridades.