Tras retroceso con MORENA, a Xalapa ya le toca un buen gobierno: Sergio Hernández

A Xalapa ya le toca un mejor gobierno, con ideas frescas e innovadoras y que ponga especial interés en reactivar la economía, brindar seguridad pública y mejorar los servicios públicos, afirmó el diputado con licencia, Sergio Hernández Hernández, quien afirmó que esto sólo se logrará con un cambio de fondo y eso es algo que los “candidatos de siempre” no garantizan.



En entrevista, el aspirante a la presidencia municipal informó que este viernes 29 de enero, a las 11 de la mañana, presentó ante la Comisión Organizadora de Elecciones del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) su precandidatura, con la firme intención de ser quien lleve al partido al triunfo y así poder sacar a MORENA del poder, “los años que ha gobernado son de retroceso y es necesario cambiar de gobierno, para regresar a los xalapeños la confianza y seguridad”.



Asimismo, se pronunció a favor del diálogo y la unidad al interior del partido, toda vez que es a MORENA a quien únicamente le conviene la división y manifestó que no duda que haya operadores de ese partido buscando “reventar” las alianzas de la oposición, sabedores que en esta elección no tendrán en la boleta al presidente para generar la misma reacción en cadena, “los mexicanos estamos sufriendo las consecuencias de ese grave error, ya que llegó gente sin experiencia y que sólo ve por sus intereses”.



Con relación al proceso que se está viviendo de quienes buscan gobernar la capital veracruzana, Sergio Hernández refirió que muchos de los aspirantes son personajes que han estado en diversos cargos públicos, “brincando” de un partido a otro, sin dar los resultados que los xalapeños requieren. “Representan más de lo mismo y no garantizan un cambio. A Xalapa ya le toca un mejor gobierno, un gobierno panista que replique los casos de éxito, como algunas ciudades de la República que son gobernadas por el blanquiazul”.



Por otra parte, manifestó que la ciudad de Xalapa registra un grave retroceso en diversos ramos, “las calles están deterioradas e intransitables, no hay nuevas obras y las que hay se cancelan. El gobierno no supo qué hacer con el presupuesto y terminó devolviéndolo a la Federación, aunado al desinterés mostrado para contener los contagios de COVID-19 y la carencia de acciones para combatir la inseguridad, repercutiendo en la tranquilidad de las familias, como lo vivido hace días en la avenida Murillo Vidal, donde ninguno de los funcionarios electos de MORENA dio la cara”.