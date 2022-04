Tras Revocación, pierden vigencia 221 mil credenciales del INE en Veracruz

A partir de este lunes, perdieron vigencia 221 mil credenciales para votar con fotografía, por lo que no serán aceptadas como medio de identificación oficial en instituciones públicas y privadas.El vocal ejecutivo del Registro Federal de Electores de Veracruz, Sergio Vera Olvera, recordó que esas credenciales perdieron vigencia el 1° de enero de este año pero debido al proceso de Revocación de Mandato, se concedió una prórroga que concluyó este domingo.Además, adelantó que este año más 300 mil credenciales terminación 22 perderán vigencia el próximo 31 de diciembre, por lo que a partir del 1° de enero de 2023 ya no servirán.Hizo un exhorto a los ciudadanos que a partir de hoy quedaron borrados del Padrón Electoral y de la Lista Nominal, a que acudan a los módulos a solicitar el nuevo plástico.A los veracruzanos con credenciales terminación 22 y que este año pierden vigencia, dijo que las pueden renovar en cualquier momento de este año.Añadió que no habrá campañas de promoción para morosos, más bien, se pretende generar la cultura de la responsabilidad cívica y que los ciudadanos estén pendientes de la fecha de vencimiento de su credencial de elector y acudan a hacer el trámite de actualización.En ese sentido, expuso que las credenciales para votar con fotografía tienen vigencia de 10 años, por lo que los ciudadanos deben acostumbrarse a ello y a estar pendientes del momento en que se deben renovar.“Debemos acostumbrar a la gente que las credenciales tienen vigencia 10 años y que si no las cambian, el primero de enero del siguiente año al que pierden vigencia quedarán dados de baja de la Lista Nominal y del Padrón Electoral”.